عون: الحكومة اللبنانية الجديدة حققت ما لم تحققه حكومات على مدى السنوات الثلاث الماضية

بيروت-سانا

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أن الحكومة اللبنانية الجديدة عملت منذ تشكيلها على معالجة القضايا الملحة وحققت خلال 70 يوماً ما لم تحققه حكومات على مدى السنوات الثلاث الماضية.

ولفت عون خلال جلسة الحكومة اللبنانية اليوم إلى ضرورة العمل على معالجة تراكمات وتداعيات أخطاء العقود الماضية قائلاً: “آمل في أن تنتهي الخطط الموضوعة ونبدأ التنفيذ” مضيفاً إن ما يجري بالنسبة لسعر صرف الدولار بالنسبة لليرة اللبنانية: “لا يمكن تحميله للرئاسة والحكومة”.

من جهته قال رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب إن “ثمة معضلة تتمثل في غموض مريب في أداء حاكم مصرف لبنان إزاء تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية” مشدداً على ان الدولة اللبنانية ستتعامل بحزم مع الذين يخططون لسلب الناس أموالهم مرة ثانية برفع سعر صرف الدولار.

وقال دياب “إن الحكومة حازمة بقرارها في حماية البلد ولن نسمح تحت أي ظرف المساس بمصالح اللبنانيين وممتلكاتهم وجنى العمر الذي حصدوه بعرق الجبين ولقمة عيشهم” مضيفاً إن الحكومة منشغلة اليوم بتأمين الحد الأدنى من مقومات الصمود للبنانيين الذين تعطلت أعمالهم بسبب وباء كورونا وإجراءات مواجهته.

وكانت الأعمال الاحتجاجية تجددت في بيروت وصيدا وطرابلس وبعض المناطق اللبنانية للمطالبة بمحاكمة الفاسدين وتحسين الوضع المعيشي.