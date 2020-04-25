لاعب بايرن ميونيخ كوتينيو يخضع لجراحة بالكاحل

برلين-سانا

أعلن نادي بايرن ميونيخ حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم أن لاعب الوسط فيليب كوتينيو خضع لجراحة في الكاحل الأيمن اليوم وسيبدأ برنامج إعادة التأهيل خلال أسبوعين.

وقال النادي في بيان له إنه يمكن للاعب البرازيلي البالغ عمره 27 عاماً والمعار من برشلونة لمدة موسم واحد أن يكون جاهزاً لإكمال موسم الدوري الألماني المتوقف منذ منتصف آذار بسبب جائحة فيروس كورونا.

ومن المتوقع عودة الدوري الألماني خلال الشهر المقبل مع إقامة المباريات دون جماهير وعلى الأرجح سيتحدد الموعد النهائي لعودة المنافسات خلال اجتماع حكومي الأسبوع المقبل.

ويتصدر بايرن جدول المسابقة بفارق أربع نقاط ويبدو في طريقه لتمديد رقمه القياسي بالتتويج باللقب للمرة الثامنة على التوالي.