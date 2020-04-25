الاتحاد الهولندي لكرة القدم ينهي بطولة الدوري دون تتويج بسبب كورونا

أمستردام-سانا

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم اليوم إنهاء الدوري للموسم الحالي بشكل مبكر ودون تحديد متوج باللقب وعدم استئناف المباريات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأكد الاتحاد الهولندي في بيان على موقعه الرسمي اليوم أنه في ضوء قرار الحكومة الهولندية بتمديد حالة الطوارئ حتى الأول من شهر أيلول المقبل فإن الموسم الحالي للدوري المحلي لن يشهد تتويج أي فريق باللقب ولن يكون هناك أندية تهبط إلى الدرجة الثانية وأندية تصعد إلى الدرجة الأولى.

وبذلك بات الدوري الهولندي أول بطولة وطنية في دولة منضوية تحت راية الاتحاد الأوروبي للعبة “ويفا” يتم إنهاؤها بشكل مبكر بسبب جائحة كوفيد 19.

ويتصدر فريق أياكس امستردام الدوري الممتاز بـ 56 نقطة بفارق الأهداف عن فريق ألكمار.