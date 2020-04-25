أعمال درامية سورية منوعة على شاشتي السورية والدراما خلال شهر رمضان

دمشق-سانا

تحفل خارطة بث قناتي السورية والدراما خلال شهر رمضان المبارك بمجموعة منوعة من أعمال الدراما السورية بمختلف أنماطها من إنتاجات هذا العام والعامين الماضيين والتي تعرض للمرة الأولى على القنوات الوطنية ما يلبي ذائقة المشاهدة الرمضانية للجمهور.

ويأتي مسلسل حارس القدس في مقدمة الأعمال التي ستعرض خلال الشهر الفضيل كأضخم عمل من إنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي وهو من تأليف حسن م يوسف وإخراج باسل الخطيب وتدور قصته حول المطران هيلاريون كابوتشي من ولادته وطفولته في مدينة حلب ودراسته الدينية ونضاله ضد الاحتلال الصهيوني.

حارس القدس من بطولة كل من الفنانين رشيد عساف وصباح الجزائري وسليم صبري وأمل عرفة وآخرين من نجوم الدراما السورية.

وضمن أعمال البيئة الشامية يأتي مسلسل بروكار الذي تدور أحداثه في حارة دمشقية تسمى حارة البروكار في فترة الاحتلال الفرنسي ويتناول العمل محاولة أحد مهندسي الاحتلال سرقة سر تلك الحرفة كما يتطرق إلى دور المرأة السورية بمواجهة الاحتلال والعمل من تأليف سمير هزيم وإخراج محمد زهير رجب وبطولة كل من الفنانين عبد الهادي الصباغ وزهير رمضان وسلمى المصري ونادين خوري ومها المصري وغيرهم.

كما يعرض المسلسل الشامي سوق الحرير من تأليف حنان المهرجي وإخراج الأخوين بسام ومؤمن الملا وتدور أحداثه في إطار اجتماعي بدمشق أواسط خمسينيات القرن الماضي ويروي حكاية امرأة يهرب ابنها البكر بسبب حادثة تتعرض لها لتلقاه بعد سنوات باسم جديد وملامح رجل آخر والعمل من بطولة بسام كوسا وسلوم حداد وكاريس بشار وقمر خلف وآخرين.

وضمن الأعمال الاجتماعية المعاصرة يأتي مسلسل نبض من تأليف فهد مرعي وإخراج عمار تميم وينتمي للدراما الاجتماعية التي تحمل الطابع التشويقي من خلال قصة صراع بين عائلتين نتيجة خلاف قديم من أجل الجاه والمال وتنشأ قصة حب بين شاب وفتاة من العائلتين والعمل من بطولة عامر علي ورواد عليو وعبد المنعم عمايري ووفاء موصلي وضحى الدبس وآخرين.

وتدور أحداث مسلسل مقابلة مع السيد آدم من تأليف وإخراج فادي سليم حول جريمة غامضة يحاول أحد ضباط الشرطة كشف خفاياها فيستعين باختصاصي في الطب الشرعي حيث يتمكن من تحديد ملابسات الجريمة بالتفصيل والوصول إلى القاتل ولكن الجهة المتسببة بالجريمة تخطف ابنته للضغط عليه والعمل من بطولة غسان مسعود ومحمد الأحمد ورنا شميس ولجين إسماعيل وتولين البكري وجيانا عنيد وآخرين.

ويقدم مسلسل يوما ما قصة فتاة في العاشرة من عمرها تتعرض عائلتها لأحداث تدفعها للهرب من المنزل إلى حيث يسكن الغجر فتحتضنها نوف وتنشأ وتكبر بين الغجر لتحب شاباً منهم وتتصاعد الأحداث بقالب بوليسي تشويقي والعمل من تأليف فهد مرعي وإخراج عمار تميم وبطولة كل من الفنانين جيني إسبر وجوان خضر وزهير رمضان وعبير شمس الدين وأمانة والي وأمية ملص وآخرين.

مسلسل هواجس عابرة من تأليف واخراج مهند قطيش يقدم قصة اجتماعية ضمن حلقات متصلة منفصلة تحمل كل حلقة عنواناً يلخص موضوعها ويتناول العمل مجموعة من الشخصيات تعيش مع بعضها ضمن مجمع سكني وهو من بطولة فادي صبيح ومحمد الأحمد وكاريس بشار ومحمد حداقي ونادين تحسين بيك وخالد القيش وآخرين.

كما يقدم مسلسل مسافة أمان ضمن قالب إجتماعي حياة المجتمع السوري وما تعرض له من أزمات اقتصادية وأخلاقية ونفسية أثناء الحرب الإرهابية والعمل من تأليف إيمان السعيد وإخراج الليث حجو وبطولة كل من الفنانين قيس الشيخ نجيب وكاريس بشار وسلافة معمار وعبد المنعم عمايري وآخرين.

الكوميديا حاضرة على قناة الدراما من خلال مسلسل كرم منجل من تأليف فهد مرعي وإخراج عمار تميم وتدور أحداثه في إحدى القرى التي يحلم مختارها أن يرزق بمولد ذكر لذلك يسعى للزواج أكثر من مرة ضمن إطار كوميدي خفيف وهو من بطولة جرجس جبارة وجمال العلي وغادة بشور وحسين عباس وتولاي هارون وآخرين.

ويروي مسلسل حركات بنات تأليف سعيد حناوي وإخراج محمد سليمان قصة عائلة مؤلفة من ثلاث فتيات يعشن مع خالتهن بعد وفاة أمهن وأبيهن ضمن أحداث كوميدية طريفة وهو من بطولة رنا الأبيض وسوسن ميخائيل وليليا الأطرش ودانا جبر وغيرهم.

ويأتي مسلسل الحب جنون بقالب اجتماعي رومانسي مؤلف من خماسيات تقدم مجموعة قصص منفصلة تحمل كل منها قصة حب مختلفة بإطار تشويقي وتركز على الجانب الإنساني والإجتماعي والنفسي.

وينتمي مسلسل ورد أسود إلى الدراما الاجتماعية التي تحمل طابع الإثارة من خلال تعرضه لجرائم عصابات تهريب الآثار وتبييض الأموال بتخطيط من تنظيم “داعش” الإرهابي وتدور أحداث العمل المكون من 30 حلقة بين سورية والجزائر ويعرض سلسلة من العلاقات الاجتماعية والإنسانية وهو من تأليف جورج عربجي وإخراج سمير حسين ومن بطولة صباح جزائري وجابر جوخدار ووائل شرف وديمة قندلفت ومن الجزائر خالد بن عيسى وزهرة حركات وهامل الطاهر وآخرين.

محمد سمير طحان