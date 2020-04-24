ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا في فرنسا إلى 22245 وفاة

باريس-سانا

أعلن مدير عام الصحة الفرنسية جيروم سالومون اليوم تسجيل 389 وفاة إضافية في غضون 24 ساعة في فرنسا جراء فيروس كورونا مشيراً إلى أن الفيروس تسبب في وفاة 22245 شخصاً بالإجمال في البلاد.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن سالومون قوله في تصريحه اليومي للصحفيين إن الوباء تسبب بوفاة 13852 شخصاً في المستشفيات بزيادة قدرها 305 وفيات خلال 24 ساعة و8393 شخصاً في دور رعاية المسنين والمؤسسات الطبية والاجتماعية الأخرى بزيادة 84 وفاة عن الأمس.

وكانت الحصيلة الاجمالية السابقة في فرنسا أشارت أمس إلى تسجيل 21856 وفاة جراء الفيروس.