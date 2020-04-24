أجواء رمضان في حمص

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
برلماني مصري سابق يستنكر الإجراءات القسرية المفروضة على سورية
2020-04-24
نقابات إسبانية تندد بالحصار الاقتصادي المفروض على سورية
2020-04-23
الخارجية الروسية: قلقون من الانتشار الواسع لوباء كورونا بين العسكريين الأمريكيين في سورية
2020-04-23
نائب تشيكي: على الاتحاد الأوروبي تغيير سياسته الحالية تجاه سورية
2020-04-23
بوتين وميركل يبحثان الأوضاع في سورية وليبيا وجهود مكافحة كورونا
2020-04-22
شكري لبيدرسون: ضرورة التصدي للإرهاب في سورية وداعميه
2020-04-22
بيسكوف يعلن موقف الكرملين من نشر مزاعم كاذبة عن سورية بعد اختراق متطرفين أتراك موقعاً روسياً
2020-04-22
محليات
الحرارة غداً أدنى من معدلاتها والجو غائم جزئياً إلى غائم ماطر
2020-04-24
القبض على شخص بحوزته ثمانية وعشرون ألف حبة كبتاغون مخدرة في حماة
2020-04-24
الحرارة توالي انخفاضها وزخات مطرية متوقعة فوق مناطق متفرقة
2020-04-24
رغم مرور 105 أعوام… صور الإبادة الأرمنية ما زالت حاضرة في عقول وقلوب شعوب العالم
2020-04-24
غداً الجمعة أول أيام شهر رمضان المبارك
2020-04-23
قبيل حلول شهر رمضان.. حركة نشطة تشهدها الأسواق وسط تذبذب في الأسعار ودعوات لتشديد الرقابة
2020-04-23
سوق الخضار الجديد في حي قنينص باللاذقية يخدم عدة أحياء ويحد من ارتفاع الأسعار بالمحال التجارية-فيديو
2020-04-23
رياضة
الفيفا يمنح الاتحادات الأعضاء 150 مليون دولار لمواجهة آثار أزمة فيروس كورونا
2020-04-24
إلغاء بطولة أوروبا لألعاب القوى بسبب جائحة كورونا
2020-04-23
اليويفا يعلن تأجيل بطولة أوروبا 2021 للسيدات لعام واحد
2020-04-23
نادي واتفورد يتفق مع لاعبيه على تأجيل الرواتب
2020-04-22
برشلونة يبيع اسم ملعبه لجمع الأموال لمحاربة فيروس كورونا
2020-04-22
اليويفا يحث بطولات الدوري المحلية على استكمال الموسم الحالي
2020-04-21
أندية الدوري الإيطالي توافق بالإجماع على استكمال الموسم
2020-04-21
اقتصاد
بوتين: كورونا أشد تأثيراً في الاقتصاد الروسي من الأزمة المالية العالمية خلال عامي 2008 و2009
2020-04-24
176 مزرعة أبقار ومدجنة مرخصة في اللاذقية تؤمن حاجة المحافظة من اللحوم والحليب ومشتقاته
2020-04-24
انخفاض أسعار الذهب
2020-04-24
النفط يرتفع بفعل تسارع تخفيضات الإنتاج تصدياً لانهيار الطلب
2020-04-24
بعد نجاح الربط الشبكي بين التجاري والعقاري.. هل تسهم العملية في تخفيف الأعباء عن المواطن-فيديو
2020-04-23
طلبات قياسية لإعانة البطالة الأمريكية
2020-04-23
وسط الالتزام بإجراءات التصدي لكورونا… إقبال واسع على زراعة محصول البندورة بدرعا
2020-04-23
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أجواء رمضان في حمص
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تصوير: عمر داغستاني
أجواء رمضان بحمص
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الحرارة غداً أدنى من معدلاتها والجو غائم جزئياً إلى غائم ماطر
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