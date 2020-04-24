الحرارة غداً أدنى من معدلاتها والجو غائم جزئياً إلى غائم ماطر

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة انخفاضها غداً لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية معتدلة ورطبة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً إلى غائم ماطر فوق أغلب المناطق ويكون الهطل غزيراً ومصحوباً بالرعد والبرد في المنطقة الساحلية والشمالية ويحذر من تشكل السيول في الأودية والمنحدرات في تلك المناطق والرياح جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة إلى شديدة تتجاوز سرعتها 70 كم/ساعة أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة: