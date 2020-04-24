إسبانيا تسجل 367 حالة وفاة جراء فيروس كورونا وهي الأدنى خلال شهر

عواصم-سانا

أعلنت إسبانيا أن حصيلة الوفيات اليومية بفيروس كورونا المستجد انخفضت لأدنى مستوى خلال شهر حيث بلغت 367 حالة في الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 22524 بينما تم تسجيل 6740 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 219764.

وفي لندن أظهرت أحدث بيانات لوزارة الصحة أن عدد الوفيات جراء الفيروس في بريطانيا ارتفع إلى 19506 بزيادة 684 خلال 24 ساعة فيما تم تسجيل 5386 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 143464 حالة.

وأعلنت بلجيكا عن تسجيل 190 وفاة و1496 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6680 والإصابات إلى 44293 بينما سجلت السلطات الصحية في هولندا 806 إصابات جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 36535 إصابة كما سجلت 112 وفاة جديدة ما يرفع عدد الوفيات إلى 4289 أما السويد فقد سجلت 131 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2152.

وفي إيران أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1168 إصابة جديدة ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 88194 بينما تم تسجيل 93 وفاة جديدة بالفيروس ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 5574.

بدوره أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا تسجيل 5849 إصابة جديدة بالفيروس في 82 إقليماً من البلاد ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 68622 فيما تم تسجيل 60 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 615.

وفي إندونيسيا تم الإعلان عن 42 وفاة و436 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 689 والإصابات إلى 8211.

وفي لاتفيا أعلن مركز الوقاية والسيطرة على الأمراض عن تسجيل حالة وفاة جراء الفيروس ليبلغ العدد الكلي للوفيات 12 كما سجلت فنلندا 111 إصابة وخمس وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وأعلنت وزارة الداخلية الكرواتية أن إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بعدوى فيروس كورونا في البلاد منذ ظهور الوباء وصل إلى 51 حالة فيما أعلن مقر العمليات التابع لحكومة أذربيجان أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس ارتفع إلى 1592حالة بعدما أصيب 44 شخصاً خلال يوم.

عربياً أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل حالة وفاة و74 إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الإصابات إلى 1790 فيما سجلت وزارة الصحة المغربية 124 إصابة جديدة ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 3692.

وأعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 761 إصابة جديدة بالفيروس ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 8525 أما الكويت فقد سجلت حالة وفاة و215 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2614 وفي السعودية تم تسجيل 6 وفيات و1172 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 15102.