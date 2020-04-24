الفيفا يمنح الاتحادات الأعضاء 150 مليون دولار لمواجهة آثار أزمة فيروس كورونا

زيورخ-سانا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم أنه سيمنح الاتحادات الأعضاء 150 مليون دولار كخطوة أولى ضمن خطة إنقاذ للمساعدة في مواجهة التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا.

ونقلت رويترز عن الفيفا قوله في بيان اليوم أن كل الأعضاء وعددهم 211 سيتسلمون نصف مليون دولار في الأيام المقبلة بجانب أي مستحقات من 2019 و2020 لمقاومة آثار فيروس كورونا الذي تسبب بتوقف نشاط اللعبة وغياب الإيرادات للأندية.

من جهته قال جياني إنفانتينو رئيس الفيفا أن فيروس كورونا تسبب بتحديات غير مسبوقة لكل مجتمع كرة القدم ومن واجب الفيفا أن يدعم كل المتضررين مشيراً إلى أن هذه أول خطوة ضمن خطة إنقاذ واسعة النطاق لمواجهة حالة الطوارئ بمجتمع كرة القدم.

وكان الفيفا أعلن في السابع من الشهر الجاري عن العديد من التعديلات بشأن نظام عقود اللاعبين التي ستنتهي بحلول الصيف المقبل وكذلك موعد سوق الانتقالات الصيفية بعد التداعيات المترتبة على انتشار وباء كورونا وأثرها في جميع مستويات كرة القدم.