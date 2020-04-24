المالكي: إعلان الاحتلال ضم أراض انتهاك فاضح للقانون الدولي

القدس المحتلة-سانا

جدد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي التأكيد على أن إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي عزمها ضم أراض من الضفة الغربية انتهاك فاضح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وشدد المالكي في بيان له اليوم نقلته وكالة وفا على أن أي إعلان باتجاه ضم أراض فلسطينية محتلة إلى كيان الاحتلال يقوض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.

ودعا المالكي المجتمع الدولي إلى الضغط على سلطات الاحتلال لوقف مخططاتها في الضم والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين ومحاسبتها على جرائمها وانتهاكاتها بحقهم.