المالكي: إعلان الاحتلال ضم أراض فلسطينية انتهاك للقانون الدولي

القدس المحتلة-سانا

جدد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي التأكيد على أن إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي عزمها ضم أراض من الضفة الغربية انتهاك فاضح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وشدد المالكي في بيان له اليوم نقلته وكالة وفا على أن أي إعلان باتجاه ضم أراض فلسطينية محتلة إلى كيان الاحتلال يقوض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.

ودعا المالكي المجتمع الدولي إلى الضغط على سلطات الاحتلال لوقف مخططاتها في الضم والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين ومحاسبتها على جرائمها وانتهاكاتها بحقهم.

عريقات: تصريحات واشنطن حول ضم أراض فلسطينية إلى الاحتلال مرفوضة

من جهته أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن التصريحات الأمريكية حول ضم أراض في الضفة الغربية إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي مرفوضة.

وأوضح عريقات في بيان له اليوم نقلته وكالة وفا أن هذه التصريحات تؤكد مجدداً الدعم الأمريكي المطلق للاحتلال ولمخططاته الاستعمارية التوسعية في الأرض الفلسطينية المحتلة مشدداً على أنه لا بديل عن تطبيق قرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس.

وطالب عريقات المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ووقف عمليات الاستيطان ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الفلسطينيين.