إصابة عشرات الفلسطينيين في قمع الاحتلال مظاهرة كفر قدوم

القدس المحتلة-سانا

أصيب فلسطيني بجروح والعشرات بحالات اختناق اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة قرية كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 16 عاما شرق قلقيلية بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة معا عن منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي قوله إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب المشاركين في المظاهرة التي خرجت للتنديد أيضا بإعلان سلطات الاحتلال نيتها ضم أراض في الضفة الغربية ما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح والعشرات بحالات اختناق.

وتشهد قرية كفر قدوم مظاهرات مستمرة ضد الاحتلال باتت تشكل جزءاً من الحياة العامة في القرية التي التهم جدار الفصل العنصري والاستيطان أراضيها.