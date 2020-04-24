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القبض على شخص بحوزته ثمانية وعشرون ألف حبة كبتاغون مخدرة في حماة

2020-04-24

دمشق-سانا

ألقى فرع الأمن الجنائي في حماة القبض على شخص يتعاطى ويروج للمواد المخدرة وضبط بحوزته ثمانية وعشرين ألف حبة كبتاغون مخدرة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه من خلال المتابعة وبعد ورود معلومات عن قيام شخص بتعاطي وترويج المواد المخدرة تمكن فرع الأمن الجنائي في حماة من إلقاء القبض عليه بحي طريق حلب وضبط بحوزته ثمانية وعشرين ألف حبة كبتاغون مخدرة.

وأشارت الوزارة إلى أنه بتدقيق وضعه تبين أنه مطلوب لصالح إدارة مكافحة المخدرات مبينة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وكانت إدارة مكافحة المخدرات في حماة ضبطت في شباط الماضي خمسة عشر ألف حبة كبتاغون مخدرة مخبأة ضمن ألبسة.

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