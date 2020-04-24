رواية امرأة لا تنكسر.. عمل أدبي جديد حول دور النساء السوريات زمن الحرب

دمشق-سانا

تسلط رواية “امراة لا تنكسر” الضوء على دور المرأة السورية خلال الحرب على سورية وتصديها وصمودها في وجه الإرهاب بمختلف مسمياته.

الرواية الصادرة حديثا للكاتبة نبوغ أسعد جاءت بأسلوب عفوي تلاقت فيه عناصر البناء الروائي مع التجارب التي شاهدتها المؤلفة خلال ما عايشته من جرائم ارتكبها الإرهابيون في الجغرافيا السورية.

الرواية تؤكد أن المراة في سورية وقفت إلى جانب الرجل لتقوم بدور مناضل لم تسمح فيه لوضعها الاجتماعي والفيزيولوجي ولكونها ربة أسرة بأن يضعف من موقعها في مواجهة الإرهاب والمؤامرة.

وفي تصريح لـ سانا أوضحت أسعد أن المرأة في روايتها الجديدة الصادرة عن دار عقل للنشر جعلت الوطن أغلى من الابن والزوج والرفيق والحبيب فضحت بكل شيء إلا الكرامة مؤكدة أن المرأة أخذت دورا نضاليا وتربويا وثقافيا لتعبر عن وعيها وحضارتها وما ورثته من جداتها عبر التاريخ من جوليا دومنا وزنوبيا والخنساء وصولا إلى عصرنا الحالي.

ورأت مديرة الدار الباحثة عبير عقل في تصريح مماثل أن مؤلفة الرواية نجحت في تسليط الضوء على خصوصية العلاقة مع الوطن وبأسلوب أدبي جميل مشرعة أبواب الأمل بالحب والتسامح لبناء الإنسان الذي حاولت الحرب تدميره.

يشار إلى ان نبوغ أسعد كاتبة تنشر نتاجها الأدبي في عدد من الدوريات وألفت عددا من الأغاني الوطنية وفازت بجائزة مؤسسة سوريانا لأفضل أغنية شارة مسلسل ولديها عدد من المجموعات القصصية الخاصة بالأطفال إضافة إلى مجموعة قصصية قيد الطباعة بعنوان “برقوق أحمر” عن دار عقل للنشر والتوزيع.

شذى حمود