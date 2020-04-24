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العدو الإسرائيلي يجدد خرق الأجواء والمياه اللبنانية

2020-04-24

بيروت-سانا

جدد طيران العدو الإسرائيلي وزوارقه الحربية خرق الأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية.

وجاء في بيان لمديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني اليوم “ان طائرات حربية واستطلاعية إسرائيلية معادية خرقت الأجواء اللبنانية وحلقت فوق بلدة علما الشعب الجنوبية ونفذت طيرانا دائريا فوق بيروت وضواحيها ومناطق الجنوب وبعبدا ثم غادرت جميعها الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة”.

وأضاف البيان إن زورقين حربيين اسرائيليين خرقا المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة على ثلاث مراحل لافتا إلى أنه تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

وكانت زوارق العدو وطائراته الحربية والاستطلاعية خرقت الأجواء والمياه اللبنانية خلال اليومين الماضيين لفترات متتالية.

ويواصل العدو الإسرائيلي انتهاكاته أجواء لبنان وأراضيه ومياهه الإقليمية ضاربا عرض الحائط بكل الأعراف والقوانين الدولية.

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