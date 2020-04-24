انخفاض أسعار الذهب

لندن-سانا

انخفضت أسعار الذهب اليوم في الأسواق العالمية لكن بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة وأوروبا ناجمة عن فيروس كورونا أبقت المعدن متجها صوب تحقيق مكسب أسبوعي.

وذكرت رويترز أن الذهب نزل في المعاملات الفورية 4ر0 بالمئة إلى 05ر1724 دولارا للأوقية إلا أنه بقي مرتفعا ما يزيد على 3ر2 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

ولم يشهد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تغيرا يذكر عند 10ر1745 دولارا للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفع البلاديوم 4ر0 بالمئة إلى 17ر1988 دولارا للأوقية وصعد البلاتين واحدا بالمئة إلى 35ر762 دولارا للأوقية بينما نزلت الفضة واحدا بالمئة إلى 15ر15 دولارا للأوقية.