مسؤول أمريكي: أشعة الشمس والحرارة والرطوبة تضعف فيروس كورونا

واشنطن-سانا

قال مسؤول قطاع العلوم في وزارة الأمن الداخلي الأمريكي وليام براين إن فيروس كورونا يضعف بسرعة أكبر عندما يتعرض لضوء الشمس والحرارة والرطوبة في علامة محتملة على أن جائحة كورونا قد تصبح أقل قدرة على الانتشار خلال أشهر الصيف.

ونقلت رويترز عن براين القائم بأعمال مديرية العلوم والتكنولوجيا في الوزارة قوله في إفادة صحفية أمس “إن باحثين تابعين للحكومة الأمريكية توصلوا إلى أن الفيروس يعيش بشكل أفضل في الأماكن المغلقة والأجواء الجافة ويضعف مع ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة وخاصة عندما يتعرض لأشعة الشمس” مضيفا: “الفيروس يموت بأسرع ما يكون بوجود أشعة الشمس المباشرة”.

واشار براين إلى أنه على الأسطح غير المسامية كالصلب يفقد الفيروس نصف قوته بعد 18 ساعة في أجواء مظلمة منخفضة الرطوبة أما في الأجواء ذات الرطوبة العالية انخفضت تلك الفترة إلى ست ساعات مبينا أنه عندما تم تعريض الفيروس لرطوبة عالية ولأشعة الشمس فقد نصف عمره خلال دقيقتين فقط.

وقد تنعش هذه النتائج الآمال في أن يسلك الفيروس التاجي المستجد مسار الأمراض الأخرى التي تصيب الجهاز التنفسي كالإنفلونزا والتي تكون أقل عدوى في الأجواء الدافئة.