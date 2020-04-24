الحرارة توالي انخفاضها وزخات مطرية متوقعة فوق مناطق متفرقة

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام والفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة وخاصة المناطق الشمالية الغربية والجزيرة وتكون الهطولات غزيرة أحيانا ومصحوبة بالعواصف الرعدية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحيانا تثير الغبار في المناطق الشرقية والبادية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

غدا تستمر درجات الحرارة بالانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية ويكون الجو بين الغائم جزئيا والغائم وتهطل زخات رعدية من المطر فوق أغلب المناطق وتكون غزيرة على المناطق الساحلية والمرتفعات الغربية كما تنشط سرعة الرياح الجنوبية الغربية مع هبات شديدة تتجاوز 70 كيلومترا بالساعة وتثير الغبار في المناطق الداخلية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام …