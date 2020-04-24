الصين تسجل 6 إصابات جديدة بكورونا بينها اثنتان لقادمين من الخارج

بكين-سانا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم أنها تلقت تقارير عن ست إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيسي الصيني الليلة الماضية بينها اثنتان لقادمين من الخارج.

وقالت اللجنة في تقرير يومي وفق ما نقلت وكالة شينخوا إنه تم الإبلاغ عن ثلاث إصابات محلية في مقاطعة هيلونغجيانغ وواحدة في مقاطعة قوانغدونغ دون الإبلاغ عن حالات وفاة يوم أمس في البر الرئيسي الصيني.

ووفق اللجنة: “خرج 50 شخصا من المستشفيات بعد شفائهم أمس بينما انخفض عدد الحالات الخطيرة بواقع 6 إلى 57 حالة” لافتة إلى أن البر الرئيسي الصيني أبلغ عما إجماليه 1618 إصابة لقادمين من الخارج حتى الليلة الماضية خرج منهم 849 من المستشفيات بعد شفائهم وما زال 769 يتلقون العلاج بينهم 32 مريضا في حالة خطرة.

وقالت اللجنة إن إجمالي الحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني بلغ 82804 حتى يوم أمس بمن في ذلك 915 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج و77257 خرجوا من المستشفى بعد شفائهم فيما توفي 4632 شخصا جراء الفيروس.

وحتى الليلة الماضية تم الإبلاغ عن 1035 إصابة مؤكدة بمن في ذلك أربع وفيات في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة و45 اصابة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و427 حالة في تايوان بمن في ذلك ست حالات وفاة فيما خرج 699 مريضا في هونغ كونغ و27 في ماكاو و253 في تايوان من المستشفيات بعد شفائهم.