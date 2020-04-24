24 نيسان 1915 – العثمانيون يقومون باعتقال أكثر من 250 من زعماء الأرمن في اسطنبول بداية لما عرف لاحقا باسم مذابح الأرمن

دمشق-سانا

1830 – الدولة العثمانية تعترف باليونان دولة مستقلة.

1859 – بدء أعمال الحفر في قناة السويس التي تربط بين البحر المتوسط والبحر الأحمر.

1877 – الإمبراطورية الروسية تعلن الحرب على الدولة العثمانية بعد رفض الباب العالي التدخل في شؤون الدولة الداخلية بحجة حماية الأقليات المسيحية.

1898 – إسبانيا تعلن الحرب ضد الولايات المتحدة فيما عرف بالحرب الأمريكية الإسبانية.

1915 – استخدام غاز الخردل لأول مرة في تاريخ الحروب وذلك على جبهات القتال قرب مدينة يبرس في بلجيكا خلال الحرب العالمية الأولى.

1915 – العثمانيون يقومون باعتقال أكثر من 250 من زعماء الأرمن في اسطنبول بداية لما عرف لاحقا باسم مذابح الأرمن ومذابح سيفو بحق السريان الآشوريين الكلدان.

1916 – الايرلنديون ينتفضون ضد الحكم البريطاني أثناء الحرب العالمية الأولى.

1970 – دولة غامبيا تصبح جمهورية وداودا غاوارا يتولى منصب أول رئيس لها.

1990 – إطلاق التلسكوب الفضائي هابل.

1991 – إثيوبيا تكمل انسحابها من إريتيريا بعد اعترافها بحق الإريتيريين في تقرير المصير.

2013 – انهيار مبنى تجاري قرب بلدة من العاصمة دكا في بنغلادش يؤدي إلى مقتل 1129 شخصا وإصابة نحو 2500.

من مواليد هذا اليوم..

1845 – كارل شبيتلر أديب سويسري حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1919.

1947 – روجر كورنبيرغ عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 2006.

من وفيات هذا اليوم..

1960 – ماكس فون لاوه عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1914.

1964 – غرهارت دوماك طبيب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1939.

أعياد ومناسبات..

ذكرى المذبحة العثمانية بحق الارمن

عيد الجمهورية في غامبيا.