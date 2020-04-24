الولايات المتحدة تسجل ما يقارب الـ 50 ألف وفاة جراء فيروس كورونا

واشنطن-سانا

اقتربت حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة من 50 ألف حالة جراء فيروس كورونا المستجد بعدما حصد الوباء خلال 24 ساعة أرواح 3176 مصابا في حصيلة يومية شبه قياسية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن جامعة جونز هوبكنز قولها إن وباء “كوفيد19” حصد في الولايات المتحدة لغاية اليوم أرواح 49 ألفا و759 شخصا.

وأضافت الجامعة أن إجمالي عدد الإصابات المثبتة مخبريا بالفيروس في هذا البلد بلغ 866646 إصابة بعد تسجيل 26971 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وكان تقرير لموقع بيزنس انسايدر الأمريكي نشر أمس تداول أعداد الوفيات المتوقع أن تحصل في الولايات المتحدة على خلفية اتجاه عدد من الولايات لتخفيف القيود المفروضة على الحركة.

ووفق التقرير الذي نشر بالاستناد إلى وثائق صادرة عن وزارة الصحة والخدمات الانسانية الأمريكية حصل عليها مركز النزاهة العامة أشارت تقديرات المسؤولين الفيدراليين في مطلع نيسان الجاري إلى إمكانية وفاة ما يزيد على 300 ألف نسمة في أنحاء البلاد إذا توقفت تدابير العزل الذاتي في هذه المرحلة حيث من الممكن أن يصل هذا الرقم في أسوأ حالاته إلى 8ر1 مليون.