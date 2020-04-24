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الاتحاد الأوروبي يضع خطة إنقاذ اقتصادي بتريليون يورو

2020-04-24

بروكسل-سانا

اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على إقامة صندوق طوارئ حجمه تريليون يورو من أجل المساعدة في جهود التعافي من جائحة فيروس كورونا ليتحاشى إخفاقا جديدا هذه المرة لكن مع إرجاء التفاصيل المثيرة للخلاف إلى الصيف.

وذكرت رويترز أنه في ظل إغلاق مقار الاتحاد الأوروبي في بروكسل شأنها شأن معظم أنحاء القارة عقد الزعماء السبعة والعشرون مؤتمرا بالفيديو استمر لأربع ساعات من أجل دراسة المقترحات حيث احتشدوا خلف ميزانية أكبر للفترة من 2021 إلى 2027 متضمنة برنامجا للتعافي الاقتصادي.

وتعادل الميزانية المشتركة نحو واحد بالمئة من الناتج الاقتصادي للاتحاد الأوروبي وهي منذ أمد بعيد أحد المسائل الأشد إثارة للسجال بين الأعضاء.

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