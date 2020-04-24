ولايتي: بذل جهود مضاعفة لإنجاز الأبحاث المتعلقة بمكافحة كورونا

طهران-سانا

أكد مستشار قائد الثورة الايرانية للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي ضرورة بذل جهود مضاعفة لإنجاز الابحاث المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة ارنا للأنباء عن ولايتي قوله في كلمة خلال اجتماع مجلس الأبحاث في مستشفى “مسيح دانشوري” بطهران بحضور الأطباء واعضاء الهيئة العلمية وعدد من المتخصصين انه وفي ضوء السيطرة النسبية الحاصلة في شؤون العلاج والنجاحات اللافتة في السيطرة على المرض من الضروري على مجلس الأبحاث التابع لمركز أبحاث السل والأمراض الرئوية في مستشفى مسيح دانشوري أن يعير أولوية أكبر للأبحاث المتعلقة بمرض “كوفيد 19” وأن يتابع إجراءات جادة في المسار العلمي وإنجاز الأبحاث الواسعة.

وأضاف ولايتي أنه رغم الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بهذا المرض حديث الظهور فمن الضروري تطوير الأنشطة الجادة المتعلقة به ويأتي في الدرجة الأولى توفير الامكانيات العلاجية وإعداد الأماكن المناسبة والمجهزة بالمعدات اللازمة للمرضى وتوفير الأدوية المؤثرة لخفض الأضرار الناجمة عنه.

وأكد ولايتي ضرورة إجراء الأبحاث في مجال الأدوية للتوصل إلى الأدوية المؤثرة المعالجة للمرض منوها بالجهود الحثيثة التي تبذلها الطواقم الطبية والتمريضية منذ أكثر من شهرين لمكافحة فيروس كورونا في البلاد والإنجازات التي تحققت في هذا المجال.