ماكرون: نحتاج حزمة إنقاذ أوروبية لمواجهة كورونا

باريس-سانا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن استجابة أوروبا للاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا تتطلب تحويلات مالية للمناطق الأشد تضررا وليس مجرد قروض.

ونقلت رويترز عن ماكرون قوله عقب قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي عبر دائرة تلفزيونية أمس إن حزمة الانقاذ التي سيطرحها الاتحاد لبدء التعافي ينبغي أن تقدر بما يتراوح بين خمس وعشر نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد.

وأضاف “يجري بحث عدة أدوات لكن ما يهم هو أن تكون الاستجابة كبيرة بما يكفي” مشيرا إلى أن الخلافات بشأن حجم وشكل حزمة الانقاذ لا تزال قائمة مؤءكدا في الوقت ذاته على أن المشروع الأوروبي لن يكون له مستقبل إذا اخفقت الدول الأعضاء في مواجهة هذه الصدمة الاستثنائية.

وكان نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو تراجع بوتيرة غير مسبوقة خلال الشهر الجاري نتيجة التدابير المتخذة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.