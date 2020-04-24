مراكز الحجر الصحي والعزل الطبي بحلب.. جهوزية كاملة للتصدي لكورونا

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
نقابات إسبانية تندد بالحصار الاقتصادي المفروض على سورية
2020-04-23
الخارجية الروسية: قلقون من الانتشار الواسع لوباء كورونا بين العسكريين الأمريكيين في سورية
2020-04-23
نائب تشيكي: على الاتحاد الأوروبي تغيير سياسته الحالية تجاه سورية
2020-04-23
بوتين وميركل يبحثان الأوضاع في سورية وليبيا وجهود مكافحة كورونا
2020-04-22
شكري لبيدرسون: ضرورة التصدي للإرهاب في سورية وداعميه
2020-04-22
بيسكوف يعلن موقف الكرملين من نشر مزاعم كاذبة عن سورية بعد اختراق متطرفين أتراك موقعاً روسياً
2020-04-22
شخصيات عربية ودولية تدعو إلى إنهاء الإجراءات القسرية الغربية المفروضة على سورية
2020-04-22
محليات
غداً الجمعة أول أيام شهر رمضان المبارك
2020-04-23
قبيل حلول شهر رمضان.. حركة نشطة تشهدها الأسواق وسط تذبذب في الأسعار ودعوات لتشديد الرقابة
2020-04-23
سوق الخضار الجديد في حي قنينص باللاذقية يخدم عدة أحياء ويحد من ارتفاع الأسعار بالمحال التجارية
2020-04-23
تعديل أوقات حظر التجول يومي الجمعة والسبت وتجهيز مراكز حجر صحي إضافية
2020-04-23
مع اقتراب شهر رمضان… السورية للتجارة تطرح الخضار والفواكه في صالاتها بسعر التكلفة
2020-04-23
في ظل كورونا.. إقبال كبير على تصنيع المنظفات منزلياً
2020-04-23
أمطار متوقعة فوق مناطق متفرقة في ساعات بعد الظهر والمساء ومنخفض خماسيني غداً
2020-04-23
رياضة
اليويفا يعلن تأجيل بطولة أوروبا 2021 للسيدات لعام واحد
2020-04-23
نادي واتفورد يتفق مع لاعبيه على تأجيل الرواتب
2020-04-22
برشلونة يبيع اسم ملعبه لجمع الأموال لمحاربة فيروس كورونا
2020-04-22
اليويفا يحث بطولات الدوري المحلية على استكمال الموسم الحالي
2020-04-21
أندية الدوري الإيطالي توافق بالإجماع على استكمال الموسم
2020-04-21
معلا: صالة الفيحاء ستستضيف مباريات دولية واستقلالية مالية لاتحاد كرة السلة
2020-04-21
لاعبة منتخب سورية لكرة الطاولة هند ظاظا تنهي معسكرها الأول استعداداً للاستحقاقات القادمة
2020-04-21
اقتصاد
بعد نجاح الربط الشبكي بين التجاري والعقاري.. هل تسهم العملية في تخفيف الأعباء عن المواطن-فيديو
2020-04-23
طلبات قياسية لإعانة البطالة الأمريكية
2020-04-23
وسط الالتزام بإجراءات التصدي لكورونا… إقبال واسع على زراعة محصول البندورة بدرعا
2020-04-23
ارتفاع أسعار النفط إثر خفض بالإنتاج
2020-04-23
أكثر من 5.4 مليارات ليرة مبيعات شركة حديد حماة خلال ثلاثة أشهر
2020-04-23
محلج العاصي يورد أكثر من 10 آلاف طن من بذور القطن إلى شركات الزيوت العامة والخاصة
2020-04-23
تقديرات بإنتاج أكثر من 60 ألف طن… محافظة حمص أولا بزراعة اللوز بالمساحة والإنتاج
2020-04-23
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الخارجية الروسية: قلقون من الانتشار الواسع لوباء كورونا بين العسكريين الأمريكيين في سورية
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وزير الصحة: شفاء حالة جديدة من فيروس كورونا.. جميع الإصابات المسجلة حتى الآن في دمشق وريفها
مراكز الحجر الصحي والعزل الطبي بحلب.. جهوزية كاملة للتصدي لكورونا
2020-04-23
مراكز الحجر الصحي والعزل الطبي بحلب
2020-04-23
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