حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في فرنسا تقترب من 22 ألفاً

عواصم-سانا

سجلت فرنسا 516 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد اليوم لترتفع حصيلة الوفيات إلى 21856 حالة وسط تراجع مستمر منذ 15 يوماً في عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في العناية المركزة.

وقال مدير عام الصحة في فرنسا جيروم سالومون في بيان إن نسبة ارتفاع عدد الوفيات بسبب الفيروس اليوم بلغت 2.4 بالمئة ما يشكل انخفاضاً طفيفاً بالمقارنة مع اليومين السابقين.

وفي إيطاليا أعلنت السلطات الصحية تسجيل 464 وفاة جديدة بالفيروس مقابل 437 وفاة أمس ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 25549 ما يعتبر ثاني أكبر حصيلة للضحايا في العالم بعد الولايات المتحدة.

وأشارت السلطات إلى أن عدد حالات الإصابة المسجلة اليوم بلغ 2646 إصابة مقابل 3370 إصابة أمس ليبلغ إجمالي المصابين 189 ألفا و973 شخصاً وهي ثالث أكبر حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.

وفي تركيا سجلت 115 وفاة جديدة و3116 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية لتبلغ حصيلة الوفيات 2491 حالة والإصابات 101790 من بدء تفشي الفيروس في البلاد.

وفي مصر أعلنت السلطات الصحية تسجيل 232 حالة إصابة جديدة بالفيروس إضافة إلى 11 حالة وفاة موضحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا هو 3891 إصابة من ضمنهم 1004 حالات تم شفاؤها و287 حالة وفاة.

وفي الأردن أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 437 حالة بعد تسجيل حالتين جديدتين.