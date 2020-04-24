موسوي: لا قرار يمنع إيران من إطلاق قمر صناعي إلى الفضاء

طهران-سانا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي أنه لا يوجد أي قرار يمنع إيران من إطلاق قمر صناعي إلى الفضاء مستنكرا تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في الشؤون الداخلية لإيران.

ونقلت وكالة فارس للأنباء عن موسوي قوله في تصريح اليوم إن استناد الولايات المتحدة الأمريكية إلى القرار 2231 يتعارض مع الحقائق ويأتي في غير محله والطريف أن هذا القرار تم انتهاكه من قبل واشنطن عبر خروجها من الاتفاق النووي من جانب واحد مؤكدا أن التدخلات الأمريكية لن تعطل تصميم الشعب الإيراني على التقدم.

وكانت قوات حرس الثورة الإسلامية في إيران أعلنت أمس إطلاق القمر الصناعي “نور” المخصص للأغراض العسكرية ووضعه عبر القمر الحامل “قاصد” في مداره على بعد 426 كيلومترا بنجاح.