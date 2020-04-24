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العدوان السعودي يرتكب 107 خروقات جديدة لوقف إطلاق النار بالحديدة

2020-04-23

صنعاء-سانا

جددت قوات العدوان السعودي ومرتزقته خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية مرتكبة 107 خروقات جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق قوله في بيان اليوم إن قوى العدوان نفذت 107 خروقات لاتفاق وقف اطلاق النار في جبهات الحديدة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الـ 13 من كانون الأول عام 2018 لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن تحالف العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.

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