منصور يطالب مجلس الأمن بالضغط على الاحتلال لوقف مخططاته

نيويورك-سانا

حذر مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور من أي خطوات يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في سياق تنفيذ “صفقة القرن” التي رفضها العالم أجمع مطالبا مجلس الأمن والرباعية الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف مخططات الاستيلاء والضم التي تقوض أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية.

وقال منصور خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم عبر الفيديو حول الحالة في الشرق الأوسط إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وفي انتهاك لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي تخطط لارتكاب جريمة جديدة بعد إعلان عزمها ضم أراض في الضفة الغربية بدعم كامل من الإدارة الأميركية ضمن ما تسمى “صفقة القرن” التي رفضها الشعب الفلسطيني والعالم أجمع مؤكدا على ما جاء في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 القاضي بأن ضم أراض فلسطينية يقوض فرص إقامة الدولة الفلسطينية.

وأعرب منصور عن تقدير فلسطين لمواقف الدول العربية والأوروبية والافريقية والآسيوية ودول أمريكا اللاتينية المعارضة لمخططات الاحتلال مشيرا إلى أن تصريحاتها لن تجبر الاحتلال على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وأن ما يلزم الآن هو تنفيذ تدابير ملموسة وعملية من أجل مساءلة الاحتلال الإسرائيلي بشكل عاجل وفق المسؤولية المنوطة بمجلس الأمن كما يتطلب قيام مجلس الأمن والرباعية الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف مخططاته الاستعمارية التوسعية على الأرض الفلسطينية المحتلة.