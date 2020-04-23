تجدد الاحتجاجات في لبنان للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي

بيروت-سانا

تجددت الأعمال الاحتجاجية في بيروت وصيدا وطرابلس وبعض المناطق اللبنانية اليوم للمطالبة بمحاكمة الفاسدين وتحسين الوضع المعيشي.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن مسيرة احتجاجية تجمعت أمام مبنى مصرف لبنان في شارع الحمرا وسط بيروت احتجاجا على السياسة المالية المتبعة والمطالبة بمحاسبة الفاسدين ومحاكمتهم كما نظم المحتجون اعتصاما أمام مدخل وزارة الاتصالات لجهة أسواق بيروت مطالبين باسترداد إدارة قطاع الاتصالات للدولة ورفضا لخطة وزير الاتصالات التجديد لشركتي الفا وتاتش.

كما شهدت طرابلس تجمعا شعبيا حاشدا أمام فرع المصرف حيث اتخذت وحدات من الجيش إجراءات مشددة عند المدخل الرئيسي لحمايته بينما نظم محتجون في بعلبك وقفة عند دوار بلدة دورس لجهة مدخل بعلبك الجنوبي احتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار وغلاء الأسعار مرددين شعارات ضد السياسة المصرفية.

وأفادت غرفة التحكم المروري بقطع أوتوستراد شكا بالاتجاهين من قبل المحتجين كما تم قطع طريق الجية بالإتجاهين وقطع السير عند مستديرة أبو علي في طرابلس شمال لبنان باتجاه حلبا وذلك إحتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وتعمل القوى الأمنية والجيش اللبناني على فتح الطرقات المغلقة.

ويشهد لبنان اعتصامات متتالية منذ 17 تشرين الاول الماضي احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وارتفاع سعر الدولار والمطالبة بمحاكمة الفاسدين.