وزير الأوقاف: شهر رمضان يهل بمكرماته على بلادنا المنتصرة على الإرهاب ليحيي كل أسرة شهيد وكل جريح وجندي بطل

دمشق-سانا

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد أن شهر رمضان يهل بمكرماته على بلادنا المنتصرة على رجس الإرهاب ليحيي كل أسرة شهيد وكل جريح وكل جندي بطل صدق مع الله فصدق الله معه بالنصر والتمكين.

وأشار الوزير السيد في كلمة متلفزة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك إلى أن هلال رمضان طل هذا العام على بلادنا وأغلب المواطنين يجلسون في بيوتهم صابرين مؤمنين منتظرين الفرج وانزياح وباء كورونا عنهم وعن وطنهم.

وأكد الوزير السيد أن الله سبحانه وتعالى فضل شهر رمضان بنفحات الخير ونسائم الرحمات والصلاة والسلام على الرسول العابد الأواب مبيناً أنه بهذه المناسبة المباركة يستقبل شعبنا الشهر الفضيل رافعاً أكفه سائلاً الله العلي القدير أن يهل الشهر على وطنه بالأمن والإيمان والسلامة والطمأنينة.

ودعا وزير الأوقاف الى جعل البيوت قبلة باعتبار أن المساجد الآن مقفلة وبعض الأعمال متوقفة إلا أنه بين طرفة عين وانتباهها يغير الله من حال إلى حال وقال: إن شهر رمضان شهر الأنس والرحمة والعفو والعتق من النيران وشهر ليلة القدر وشهر بدر وفتح وحطين وتشرين وشهر الزكاة والصدقات والجود فما أعظمه من شهر تحرك في نفوس الأغنياء مكامن العطاء وتوقظ في عواطفهم ومشاعرهم ما غفا من مشاعر الإيثار.

وختم وزير الأوقاف كلمته بالدعاء لله تعالى أن يهل شهر رمضان على سورية بالأمن والطمأنينة والانتصار على الإرهاب وداعميه وأن يحفظ السيد الرئيس بشار الأسد ويسدد خطاه لتبقى سورية عصية على أعدائها وأن يرحم شهداءنا الأبرار مشاعل النور الذين قضوا وهم يدافعون عن ثرى الوطن وأمنه وسلامته والذين قدموا دماءهم لتبقى سورية آمنة مستقرة ترفل بثياب العز والكرامة.