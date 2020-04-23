إقبال لافت يرضي أصحاب البسطات… سوق الخضار الجديد في حي قنينص باللاذقية يخدم عدة أحياء ويحد من ارتفاع الأسعار بالمحال التجارية

اللاذقية-سانا

شهد اليوم سوق الخضار الذي يتوسط حي المشاحير ومدخل حي قنينص باللاذقية إقبالاً من المواطنين مع اليوم الأول لإطلاق العمل الرسمي به بعد نقل بسطات السوق المحاذي لمبنى التأمينات الاجتماعية إلى هذا السوق.

ويضم السوق نحو 190 بسطة نموذجية تتوزع بشكل منتظم على مسارب مجهزة بخطوط تصريف مطري ومغطاة بأسقف من المعدن مع وجود مساحات مفتوحة تؤمن مرور آليات تنزيل وتحميل الخضار وترحيل القمامة الناجمة عن العمل اليومي.

أصحاب بسطات في السوق الجديد ممن تم نقلهم من السوق المحاذي لمبنى التأمينات أعربوا لمراسل سانا عن تفاؤلهم بالإقبال اللافت الذي شهده السوق منذ افتتاحه ومنهم بدر سلوم الذي لفت إلى حجم التنظيم في السوق والمساحات الواسعة بين البسطات والإقبال نتيجة قربه من أماكن سكنية مكتظة مطالباً بمد أسقف الشماسي أو السماح بوضع شوادر تقي العمال ومرتادي السوق من حر الصيف ومطر الشتاء وهو ما طالب به أيضاً كل من سمير حرفوش وحسين دندل مبينين أن التنظيم في السوق يتيح أجواء إيجابية للتسوق لجهة النظافة والتهوية.

وأبدى عدد من المواطنين رضاهم عن تجهيز السوق والتنظيم فيه معربين عن أملهم باستمرار هذه الحالة من النظافة الدائمة حيث لفت علي حاتم إلى أن السوق صحي نتيجة الاتساع والمساحات بين البسطات والأكثر من ذلك قربه وتخديم أحياء كانت طوال السنوات السابقة بعيدة عن الأسواق ما يسهم في الحد من غلاء الأسعار بالمحال التجارية والبقاليات الموجودة فيها.

المواطنة ندى رأت أن السوق فضلاً عن كونه قريباً من سكنها ويوفر أسعاراً ومواد أفضل من المحلات التجارية تتوافر فيه أيضاً شروط مناسبة للتسوق بينما أعربت ليلى معروف عن أملها في أن يخدم السوق شريحة واسعة من الأهالي وأشار محمد ندا إلى أن السوق يلبي احتياجات أهالي المنطقة.

رئيس مجلس مدينة اللاذقية المهندس أحمد الحلاق ذكر أن المجلس منح حتى الآن موافقة لنحو 140 بسطة في السوق بموجب الاشتراطات القانونية التي تم وضعها لتحقيق الاستفادة المثلى منها للمحتاجين إلى هذا النوع من العمل والمشغلين الفعليين لافتاً إلى أنه مع إطلاق العمل في السوق اليوم تم إشغال نحو 100 بسطة والباقي سيتم منحها للمستحقين من أصحاب البسطات في السوق الذي تم إغلاقه قرب مبنى التأمينات الاجتماعية.

كما لفت إلى أن الاشتراطات التي وضعها المجلس تتضمن أن يكون صاحب الترخيص غير موظف ولا يملك سجلاً صناعياً أو تجارياً وغير محكوم مبيناً أن المجلس يتابع مع أصحاب البسطات ملاحظاتهم عن واقع العمل في السوق التي ستتم معالجتها إذا كانت إيجابية وتخدم شريحة واسعة منهم.

وأشار عضو المكتب التنفيذي لمجلس المدينة لقطاع الصحة والنظافة هيثم كيوان إلى أن السوق الجديد تم إحداثه ونقل إشغالات السوق بالقرب من مبنى التأمينات لأسباب صحية وبيئية مبيناً أن المجلس اعتمد إجراءات دقيقة لمنح الرخص لشاغلي السوق وتم استبعاد التجار والسماسرة لتكون الرخصة للمستفيد الفعلي من البسطة مؤكداً أن المجلس سيتابع بشكل يومي موضوع النظافة والأسعار بالتعاون مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك واستكمال أي ملاحظات تظهر خلال العمل بالسوق.

بسام الإبراهيم