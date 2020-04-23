الوفيات والإصابات بكورونا ترتفع في الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا وسويسرا

عواصم-سانا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 785ر46 مع تسجيل 1710 حالات جديدة و318ر17 إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات إلى 624ر842.

كما أعلنت هيئة الصحة الوطنية في بريطانيا تسجيل 616 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات بالوباء إلى 18738 وفاة.

بدورها سجلت السلطات الصحية في هولندا 887 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 35729 حالة والوفيات إلى 4177 بعد تسجيل 123 حالة وفاة جديدة اليوم.

وارتفع عدد الوفيات في سويسرا جراء وباء كورونا إلى 1268 والإصابات المؤكدة إلى 28496 وفق ما أعلنت وكالة الصحة العامة في البلاد بينما سجلت وزارة الصحة في رومانيا 386 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 10096 في حين وصل عدد الوفيات إلى 527.

عربيا.. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 688 حالة أما في السعودية فأكدت وزارة الصحة تسجيل 1158 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 13930 إصابة والوفيات الى 121 مع تسجيل 7 وفيات جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 518 إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات إلى 8756 والوفيات إلى 56 مع تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بينما بلغت حصيلة الإصابات في قطر 7764 بعد إعلان وزارة الصحة تسجيل 623 إصابة جديدة.

بدورها سجلت وزارة الصحة المغربية 91 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3537 ووفاتين جديدتين ليرتفع العدد إلى 151.