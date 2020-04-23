عون: المجازر بحق الشعب الأرمني وصمة عار في ضمير الإنسانية

بيروت-سانا

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أن المجازر بحق الشعب الأرمني وصمة عار للتاريخ لافتاً إلى أن العدالة هي السبيل الوحيد لعالم أكثر إنسانية.

وقال عون عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عشية ذكرى المجازر التي ارتكبت بحق الشعب الأرمني “تظل ذكرى المجازر التي ارتكبت بحق الشعب الأرمني وصمة عار في ضمير الإنسانية تذكرنا بأن الإنسان قادر على ارتكاب الشرور إذا كان هناك فلتان من العقاب والمحاسبة.. العدالة هي السبيل الوحيد لعالم أكثر إنسانية”.

وتقدر مصادر أرمنية ومؤرخون عدد الذين قتلوا من الأرمن على يد جنود السلطنة العثمانية بنحو 5ر1 مليون وهو ما دفع الكثير من المؤرخين والعديد من دول العالم إلى اعتبار ما جرى جريمة إبادة بينما تحاول الأنظمة التركية المتعاقبة التهرب من مسؤولياتها القانونية والمعنوية تجاه هذه القضية من خلال الادعاء بأن ما جرى كان حرباً أهلية قتل فيها ما بين 300 و500 ألف أرمني وعدد مماثل من الأتراك.