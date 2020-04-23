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طلبات قياسية لإعانة البطالة الأمريكية

2020-04-23

واشنطن-سانا

بلغ عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة رقماً قياسياً قدره 26 مليوناً خلال الأسابيع الخمسة الماضية ما يؤكد أن جميع الوظائف التي تم توفيرها خلال أطول ازدهار للتوظيف في التاريخ الأمريكي تعرضت للمحو في نحو شهر مع تضرر الاقتصاد من فيروس كورونا المستجد.

ونقلت رويترز عن وزارة العمل الأمريكية قولها اليوم إن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة بلغ 4.427 ملايين شخص الأسبوع الماضي.

وكان متوسط التوقعات في استطلاع للرأي لخبراء اقتصاد انخفاضاً إلى 4.2 ملايين الأسبوع الماضي على الرغم من أن التقديرات تراوحت ارتفاعاً إلى 5.5 ملايين.

وتصل البيانات الأحدث بطلبات إعانة البطالة التراكمية إلى ما يزيد على 26 مليون طلب منذ الأسبوع المنتهي في الـ 21 من آذار بما يمثل نحو 16 بالمئة من قوة العمل.

ويبدو أن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بلغت الذروة عند مستوى قياسي قدره 6.867 ملايين في الأسبوع المنتهي في الـ 28 من آذار الماضي.

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