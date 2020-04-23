الصحة: خدمات برنامج التلقيح مستمرة بجميع المراكز الصحية والفرق الجوالة كالمعتاد

دمشق-سانا

أكدت وزارة الصحة أن خدمات برنامج التلقيح مستمرة بجميع المراكز الصحية وبالفرق الجوالة كالمعتاد ولم يتم إيقافها أو تأجيلها.

وأشارت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أن الاستجابة المناعية للقاحات لا تعطل أو تؤثر على استجابة الجهاز المناعي للأطفال تجاه الانتانات الموسمية ومنها “كوفيد19” الذي يسببه فيروس كورونا المستجد مبينة انه حتى الآن لم تثبت أي دراسة أن إعطاء لقاح السل يقي من مرض “كوفيد 19” وبالتالي لا يعطى لقاح السل إلا حسب برنامج التلقيح الوطني.

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أنه يجب البدء بإعطاء لقاحات الطفل فور الولادة والالتزام بمواعيدها الأمر الذي يكسبه مناعة أفضل بعمر أصغر مؤكدة أنه يجب استكمال الجرعات المخصصة لكل لقاح في الوقت المحدد لآن عدم استكمالها يعني عدم التلقيح.

يشار إلى أن البرنامج الوطني للتلقيح يتضمن إعطاء 11 لقاحا وفق برنامج زمني محدد بحسب عمر الطفل.