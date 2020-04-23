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مع اقتراب شهر رمضان… السورية للتجارة تطرح الخضار والفواكه في صالاتها بسعر التكلفة

2020-04-23

دمشق-سانا

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك طرحت المؤسسة السورية للتجارة في جميع صالاتها المحاصيل الزراعية والخضار والفواكه بسعر التكلفة من الأرض بهدف التدخل الإيجابي في الأسواق.

وقال مدير عام المؤسسة أحمد نجم في تصريح لسانا اليوم إنه تم طرح المحاصيل والخضار والفواكه بالسعر الذي اشترته المؤسسة من أرض الفلاح مباشرة إلى المستهلك دون أي ربح على الإطلاق مع تحمل المؤسسة تكاليف النقل والتوزيع مبيناً أنه تم تحديد سعر مبيع كيلو البندورة ب 625 ليرة سورية والخيار ب 250 ليرة والباذنجان الأسود ب 225 ليرة والكوسا ب 275 ليرة والبصل الفريك ب 200 ليرة في صالات المؤسسة.

وكانت المؤسسة أعلنت أمس الأول أنها تقوم حالياً باستجرار وشراء الخضار والفواكه والمنتجات الزراعية من الفلاحين مباشرة وطرحها في صالاتها بسعر التكلفة من الأرض.

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