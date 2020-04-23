أسواق دمشق عشية شهر رمضان المبارك

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
نائب تشيكي: على الاتحاد الأوروبي تغيير سياسته الحالية تجاه سورية
2020-04-23
بوتين وميركل يبحثان الأوضاع في سورية وليبيا وجهود مكافحة كورونا
2020-04-22
شكري لبيدرسون: ضرورة التصدي للإرهاب في سورية وداعميه
2020-04-22
بيسكوف يعلن موقف الكرملين من نشر مزاعم كاذبة عن سورية بعد اختراق متطرفين أتراك موقعاً روسياً
2020-04-22
شخصيات عربية ودولية تدعو إلى إنهاء الإجراءات القسرية الغربية المفروضة على سورية
2020-04-22
غروسبيتش: إصرار الدول الغربية على استمرار إجراءاتها القسرية ضد سورية جريمة
2020-04-22
لافروف يبحث هاتفياً مع نظيره الأردني الوضع في سورية والمنطقة
2020-04-21
محليات
أمطار متوقعة فوق مناطق متفرقة في ساعات بعد الظهر والمساء ومنخفض خماسيني غداً
2020-04-23
التربية تدعو للمشاركة عن بعد في مبادرة أضخم درس عالمي
2020-04-22
حملة تبرع بالدم في اللاذقية لصالح أطفال التلاسيميا
2020-04-22
التربية: أكثر من 557 ألف طالب سجلوا في امتحانات الشهادات العامة
2020-04-22
التعليم العالي تصدر إعلاناً خاصاً لاستقطاب أبحاث علمية تتعلق بفيروس كورونا وتقديم الدعم المالي لها
2020-04-22
إعادة مندوبي النقل في لجنة الحرم الجمركي للعمل والكشف الفني على المركبات الآلية
2020-04-22
هيئة تطوير الغاب تعلن عن حاجتها للتعاقد مع 300 عامل بصفة عناصر إطفاء
2020-04-22
رياضة
نادي واتفورد يتفق مع لاعبيه على تأجيل الرواتب
2020-04-22
برشلونة يبيع اسم ملعبه لجمع الأموال لمحاربة فيروس كورونا
2020-04-22
اليويفا يحث بطولات الدوري المحلية على استكمال الموسم الحالي
2020-04-21
أندية الدوري الإيطالي توافق بالإجماع على استكمال الموسم
2020-04-21
معلا: صالة الفيحاء ستستضيف مباريات دولية واستقلالية مالية لاتحاد كرة السلة
2020-04-21
لاعبة منتخب سورية لكرة الطاولة هند ظاظا تنهي معسكرها الأول استعداداً للاستحقاقات القادمة
2020-04-21
يويفا: أوروبا جاهزة لاستكمال البطولات الكروية خلف أبواب موصدة
2020-04-20
اقتصاد
وسط الالتزام بإجراءات التصدي لكورونا… زراعة محصول البندورة بدرعا
2020-04-23
ارتفاع أسعار النفط إثر خفض بالإنتاج
2020-04-23
تقديرات بإنتاج أكثر من 60 ألف طن… محافظة حمص أولا بزراعة اللوز بالمساحة والإنتاج
2020-04-23
أكثر من 4ر5 مليارات ليرة مبيعات شركة حديد حماة خلال ثلاثة أشهر
2020-04-23
محلج العاصي يورد أكثر من 10 آلاف طن من بذور القطن إلى شركات الزيوت العامة والخاصة
2020-04-23
صناعة المنظفات والمعقمات في سورية تستعيد مكانتها مع إجراءات التصدي لكورونا
2020-04-22
استجرار أربعين طناً من البطاطا في القنيطرة وبيعها للمواطنين بسعر التكلفة
2020-04-22
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وزارة الصحة: تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سورية
أسواق دمشق عشية شهر رمضان المبارك
2020-04-23
تصوير.. أيمن نصر
أسواق دمشق
2020-04-23
Zeina
سابق
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