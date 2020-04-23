انفجار عدة ألغام في قرية الأهراس بريف الحسكة وأنباء عن سقوط قتلى ومصابين من مرتزقة النظام التركي

الحسكة-سانا

انفجرت عدة ألغام أرضية بمجموعة من مرتزقة الاحتلال التركي من الإرهابيين في قرية الأهراس بمنطقة رأس العين في ريف الحسكة الشمالي الغربي.

وأفاد مراسل سانا نقلاً عن مصادر محلية بأن ألغاماً أرضية استهدفت صباح اليوم مجموعة من مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية في قرية الأهراس التابعة لمنطقة رأس العين بريف الحسكة وسط أنباء عن مقتل وإصابة عدد منهم.

وقتل وأصيب في السادس عشر من الشهر الجاري عدد من مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية بانفجار سيارة مفخخة استهدف منزلاً كانت تستخدمه مقراً لها في قرية الأهراس.

وتشهد القرى الواقعة في مناطق انتشار قوات الاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابيين بريف الحسكة انفجار سيارات ودراجات نارية مفخخة إضافة إلى حالة من الفوضى جراء الاقتتال والتناحر بين مجموعات المرتزقة في الوقت الذي يواصل فيه الإرهابيون عمليات الخطف وسرقة ونهب الممتلكات الخاصة والبنى التحتية والاعتداء على منازل المواطنين وطردهم بهدف إسكان عائلات الإرهابيين.