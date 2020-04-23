وفيات وإصابات جديدة بكورونا في عدد من الدول

عواصم-سانا

أعلنت ألمانيا عن تسجيل 215 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 5094 .

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم أن عدد الإصابات بالفيروس زاد بمقدار 2352 حالة وبلغ الإجمالي 148046 ما يشير إلى تسارع وتيرة العدوى لليوم الثالث على التوالي .

وفي روسيا أعلن مقر العمليات المختص بمواجهة الفيروس تسجيل 4774 إصابة و42 حالة وفاة جديدة خلال الساعات ال 24 الماضية في 81 إقليما.

وأشار المقر إلى أن أكثر الإصابات سجلت في موسكو 1959 حالة وفي ضواحي موسكو 688 حالة وفي مدينة سان بطرسبرغ 191 حالة بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية 471 شخصا ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 4891.

وفي باكستان أعلنت وزارة الصحة عن 14 وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 220 حالة بينما تم تسجيل 770 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 10503 في حين أعلنت وزارة الصحة في أفغانستان تسجيل 50 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 1224 .

وفي المكسيك ارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 10544 والوفيات إلى 970 بينما سجلت بنما 171 إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات إلى 4992 والوفيات إلى 144.

وسجلت اليابان أكثر من 11500 إصابة بالفيروس و300 حالة وفاة دون احتساب لإصابات على متن السفينة دايموند برنسيس.

وقالت وزارة الصحة في سنغافورة أنها أكدت مبدئيا 1037 حالة اصابة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 11178 بينما أعلنت تايلاند تسجيل 13 حالة إصابة جديدة ووفاة واحدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين أنها تلقت تقارير عن عشر إصابات مؤكدة جديدة بالفيروس في البر الرئيسي الصيني من بينها ست حالات لقادمين من الخارج .

وقالت اللجنة في تقريرها اليومي إن الحالات الـ 4 الجديدة الأخرى ناتجة عن عدوى محلية مشيرة إلى أنه تم تسجيل 3 حالات منها في مقاطعة هيلونغجيانغ وحالة واحدة في مقاطعة قوانغدونغ ولم يسجل البر الرئيسي الصيني أي حالات وفاة أو حالات يشتبه بها حتى نهاية يوم أمس.

وفي كوريا الجنوبية تم تسجيل 8 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة إضافة إلى حالتي وفاة.

عربيا أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 102 إصابة جديدة بالفيروس ليصل العدد الإجمالي إلى 1716 بينما سجلت وزارة الصحة السودانية 22 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 163 .