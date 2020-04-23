23 نيسان 2002 – إعادة افتتاح مكتبة الإسكندرية بعد أن اندثرت لأكثر من 1600 سنة

دمشق-سانا

1895 / روسيا وألمانيا وفرنسا يطالبون اليابان بإعادة شبه جزيرة لياودونغ إلى الصين وذلك بعد مفاوضات ثلاثية بينهم.

1904 / الولايات المتحدة تحصل على ملكية شركة قناة بنما من فرنسا.

1945 / قوات الحلفاء تصل إلى نهر بو في إيطاليا أثناء الحرب العالمية الثانية.

2002 / إعادة افتتاح مكتبة الإسكندرية بعد أن اندثرت لأكثر من 1600 سنة وذلك بعد إعادة بنائها وتجهيزها.

2003 / السلطات الصينية تغلق جميع المدارس والجامعات في البلاد لمدة أسبوعين بسبب انتشار وباء سارس.

من مواليد هذا اليوم

1791 / جيمس بيوكانان رئيس الولايات المتحدة الخامس عشر.

1867 / يوهانس فيبيغر.. طبيب دنماركي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1926/.

1902 / هالدور لاكسنس.. أديب آيسلندي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام

1955/.

من وفيات هذا اليوم

1014 / بريان بورو ملك أيرلندا الأعلى.

1951 / تشارلز جيتس دويز نائب رئيس الولايات المتحدة من عام 1925 إلى

1929 / حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1925/.

2007 / بوريس يلتسن أول رؤساء روسيا الإتحادية.

أعياد ومناسبات

اليوم العالمي للكتاب.