27 حالة وفاة جديدة في العاصمة الروسية جراء فيروس كورونا

موسكو- سانا

أعلن مركز العمليات الخاص بمحاربة فيروس كورونا في روسيا عن تسجيل 27 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس في موسكو خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

ونقل موقع روسيا اليوم عن المركز قوله إن أعمار المتوفين تتراوح بين 38 و90 عاما مشيرا إلى أن معظمهم كانوا يعانون من أمراض أخرى.

وارتفع إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في موسكو من 261 إلى 288 حالة خلال آخر يوم أمس وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في روسيا نحو 58 ألف حالة مع 513 وفاة حتى ظهر أمس بينما تعافى أكثر من 4400 مصابا وبات عدد المصابين الجدد الذين تم الإعلان عنهم ظهر أمس أقل مما كان قبل يوم من ذلك.