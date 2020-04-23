فيروس كورونا يودي بحياة أكثر من 180 ألف شخص حول العالم

عواصم-سانا

تجاوزت حصيلة ضحايا وباء فيروس كورونا كوفيد 19 في العالم اليوم 180 ألف وفاة نحو ثلثيها في أوروبا منذ أول ظهور للوباء في كانون الأول.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أنه وفقا لإحصائية جديدة أعدتها استنادا إلى مصادر رسمية في 139 دولة تم تسجيل 180289 وفاة في العالم بـ كوفيد19 من أصل مليونين و596383 إصابة بينها 112848 وفاة في أوروبا من أصل مليون و263802 إصابة ما يجعل من القارة العجوز الأكثر تأثرا بالوباء.

وتجاوزت الوفيات في الولايات المتحدة التي تسجل أعدادا متزايدة لضحايا الفيروس 46 ألف وفاة تليها إيطاليا مع 25085 ثم إسبانيا مع 21717 وبعدها فرنسا مع 21340 وفاة تليها بريطانيا مع 18100 وفاة.

بدورها أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر تسجيل 169 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 12 شخصا آخرين جراء الإصابة بالمرض فيما سجلت البحرين 2009 حالات اصابة بالفيروس حتى الآن و7 حالات وفاة معلنة

تمديد إجراءات العزل العام والاغلاق لأسبوعين إضافيين بدءا من يوم غد وحتى السابع من أيار القادم.

في السياق ذاته أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل عشرات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في سجن مدينة بورزازات موضحة أن العدد الأكبر من الإصابات خلال الساعات الـ 24 الماضية سجل في سجن المدينة بـ 120 حالة مؤكدة ليرتفع عدد الإصابات في صفوف السجناء والموظفين ومخالطيهم إلى 186.

وكانت الأمم المتحدة حذرت من أن العالم يواجه مجاعة عالمية بسبب انتشار جائحة كورونا مؤكدة أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب وقوع كارثة.