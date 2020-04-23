نادي واتفورد يتفق مع لاعبيه على تأجيل الرواتب

لندن-سانا

وافق لاعبو واتفورد الإنكليزي على تأجيل استلام رواتبهم في وقت يواجه فيه ناديهم مشاكل مالية بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

ونقلت رويترز عن قائد نادي واتفورد تروي ديني قوله إن “لا أحد بغض النظر عن طبيعة عمله وموقعه يرغب في خفض الرواتب لذا توصل الجميع لتفاهم جيد لتأجيل الرواتب على المدى القصير” مشيراً إلى أن الاتفاق أمر خاص بالنادي ويصب في مصلحته حالياً.

وكانت أندية ساوثامبتون ووست هام يونايتد وشيفيلد يونايتد توصلت أيضا لاتفاق مع اللاعبين لتأجيل الرواتب، بينما أكد أرسنال أن لاعبيه وأفراد الجهاز الفني وافقوا على خفض رواتبهم بنسب 12.5 في المئة ولا تزال المسابقات متوقفة في إنكلترا.