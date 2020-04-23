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أسف أوروبي لرفض واشنطن السماح بمساعدات لإيران لمحاربة كورونا

2020-04-22

بروكسل-سانا

أعرب جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم عن أسفه لرفض واشنطن دعوة الاتحاد إلى تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران والسماح بمساعدات اقتصادية لإعانتها على التصدي لفيروس كورونا المستجد.

ونقلت رويترز عن بوريل قوله في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت في أعقاب مؤتمر عبر كاميرات الفيديو لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي “أيدنا أولاً تخفيف العقوبات وثانياً طلب إيران مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي”.

وأضاف بوريل: “أشعر بالأسف لأن الأمريكيين يمنعون في هذه المرحلة صندوق  النقد الدولي من اتخاذ  القرار بمساعدة إيران التي تواجه فيروس كورونا.. من الناحية الإنسانية كان يتعين قبول هذا الطلب”.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني شدد في تصريحات سابقة له على إن حصار الأمريكيين غير الشرعي لبلاده في ظل تفشي كورونا يظهر حماقتهم لأنه وباء عالمي ويجب التكاتف لاحتوائه والحد من آثاره.

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