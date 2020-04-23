الوفيات جراء كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 46 ألف حالة

واشنطن- سانا

تجاوزت حصيلة وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة اليوم 46 ألف حالة بعد زيادة شبه قياسية في عدد الوفيات المسجل في يوم واحد أمس.

ونقلت رويترز عن معهد القياسات الصحية والتقييم في جامعة واشنطن التي غالبا ما يستند إليها البيت الأبيض قوله إنه يتوقع أن يصل إجمالي عدد الوفيات بكورونا في الولايات المتحدة إلى 66 ألفا بحلول الرابع من آب وهو تقدير أعلى من التقدير السابق الذي توقع وفاة 60 ألفا.

وفي حال استمرت الوفيات في أمريكا على هذا المنوال فقد يصل العدد إلى 50 ألفا في وقت لاحق هذا الأسبوع.

في السياق ذاته أفاد مسؤولون بقطاع الصحة في كاليفورنيا بعد تشريح جثتين أن أول الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وقعت قبل أسابيع مما كان يعتقد سابقا وأشاروا إلى أن أول وفاة كانت في السادس من شباط وليس في 29 منه.

وتصاعد عدد الوفيات في الأسابيع التالية ليكون الأعلى في العالم وزاد عدد الوفيات في الولايات المتحدة أمس بواقع 2792 ليقترب من أعلى رقم سجل في يوم واحد وكان 2806 في الخامس عشر من الشهر الجاري.

واستمر التراجع في عدد الوفيات بولاية نيويورك بؤرة تفشي المرض في الولايات المتحدة إذ سجلت 474 حالة وفاة جديدة اليوم لكن بعض الولايات المجاورة مثل بنسلفانيا ونيوجيرسي سجلت عددا قياسيا من الوفيات في يوم واحد أمس.

وأصبحت الولايات المتحدة الآن وبفارق كبير صاحبة أعلى عدد من حالات الإصابة المؤءكدة بفيروس كورونا في العالم حيث سجلت ما يزيد عن 815 ألف إصابة أي ما يزيد أربع مرات تقريبا عن إسبانيا صاحبة ثاني أعلى عدد من الإصابات.

وارتفع عدد الإصابات في الولايات المتحدة بواقع 25 ألف إصابة ليصل إلى 810 آلاف أمس مما يمثل أحد أقل الزيادات التي حدثت حتى الآن في نيسان.