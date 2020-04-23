مسؤول صحي إيطالي: العيون قد تكون مدخلاً ومخرجاً لفيروس كورونا المستجد

روما-سانا

أظهرت دراسة إيطالية جديدة أن العينيين قد تكونان مصدراً لدخول فيروس كورونا إلى جسم الإنسان وخروجه منه .

وقال مدير قسم الأمراض المعدية في المعهد الإيطالي العالي للصحة “اي اس” جوفاني ريتسا اليوم كما نقلت وكالة اكي إنه من الممكن لفيروس كورونا المستجد أن يدخل الجسم ويخرج منه عن طريق العينين .

وأوضح ريتسا في دراسة جديدة لمستشفى “سبالانزاني” للأمراض المعدية في روما أن “التهاب الملتحمة نفسه لفت انتباه الباحثين لارتباطه بفيروس كورونا المستجد الذي يمكنه أن يدخل إلى الجسم عن طريق العيون أيضا”.

وقدر ريتسا احتمال تكاثر فيروس كورونا في ظهارة الملتحمة النسيج الطلائي الذي يكسو تجويف العين مشيرا إلى أهمية الاستمرار بدراسة وتعميق المعرفة بهذا الفيروس.

يذكر أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 فى إيطاليا تجاوز عتبة الـ 25 ألف وفاة بينما معدل الإصابات بلغ 107699 مصاباً.