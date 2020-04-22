25 ألف وفاة في إيطاليا و18100 ببريطانيا والإصابات تتجاوز 38932 في كندا

عواصم-سانا

تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد 19/ في إيطاليا عتبة الـ 25 ألف وفاة.

ووفق حصيلة نشرت اليوم سجلت إيطاليا 437 وفاة إضافية بوباء كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 25085 بينما تراجع معدل الإصابات بالمرض لليوم الثالث على التوالي ليبلغ 107699 مصاباً أي بانخفاض بعشر حالات خلال 24 ساعة.

وفي بريطانيا أعلنت وزارة الصحة أن عدد الوفيات في مستشفيات البلاد بسبب فيروس كورونا ارتفع إلى 18100 وفاة بزيادة 763 مقارنة مع الأرقام التي نشرت قبل 24 ساعة إضافة إلى ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 133495 حالة.

وفي سويسرا اعلنت وزارة الصحة العامة ارتفاع عدد الوفيات في البلاد من 1187 أمس إلى 1217 اليوم وارتفاع الإصابات من 28063 أمس إلى 28268.

بدورها أعلنت وكالة بيانات الصحة العامة الكندية أن عدد الوفيات الناجمة عن كورونا في البلاد ارتفع من 1728 إلى 1871 وفاة وعدد حالات الإصابة المؤكدة نتيجة المرض من 37382 إلى 38932.

وفي هولندا أعلنت السلطات الصحية اليوم تسجيل 138 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 4054 وارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بواقع 708 حالات إلى 34842.

إلى ذلك تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بولندا عشرة آلاف حالة اليوم ووفاة 404 أشخاص.

من جهتها سجلت الفلبين حتى اليوم 446 حالة وفاة و6710 حالات إصابة بالمرض حيث سجل نحو 70 بالمئة من الحالات في العاصمة مانيلا فيما حذر مسؤولون من أن سجن سيبو يعاني انتشاراً كبيراً لفيروس كورونا المستجد حيث أصيب 123 سجيناً بالفيروس.

كما أعلنت وزارة الصحة الماليزية اليوم تسجيل 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5532 حالة إضافة إلى تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة بالمرض ليرتفع عدد الوفيات إلى 93.

وسجلت تايلاند اليوم حالة وفاة واحدة و15 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 49 والمصابين إلى 2826.

واعلن معهد بامراسنارادورا للأمراض المعدية في بانكوك أن رضيعاً عمره شهر واحد في تايلاند كان أصغر مريض بفيروس كورونا في البلاد يتعافى من المرض.

وسجلت وزارة الصحة في سنغافورة وفاة واحدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 12 اليوم وكذلك 1016 حالة إصابة جديدة ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 10141 وعربياً أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل ست حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 52 وتسجيل 483 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 8238.

بدورها أعلنت وزارة الصحة في السعودية تسجيل خمس وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 114 وتسجيل 1141 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 12772.

وفي قطر أعلنت وزارة الصحة تسجيل 608 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 7141 وتسجيل حالة وفاة بكورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 10 وشفاء 75 ليرتفع عدد المتعافين إلى 689.

وفي العراق أعلنت وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بوباء كورونا بلغ 1631 بزيادة 29 حالة منذ الأمس فيما لم تسجل أي وفيات خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.