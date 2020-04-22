إيران.. انخفاض بنسبة 53 بالمئة في عدد المصابين بفيروس كورونا

طهران-سانا

أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي اليوم عن تحقيق انخفاض بنسبة 53 بالمئة في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في إيران خلال الـ 18 يوماً الماضية.

ونقلت وكالة فارس عن نمكي قوله في اتصال عبر الفيديو وبثه التلفزيون الإيراني: ” قبل 18 يوماً كان لدينا اجتماع آخر لدراسة وضع انتشار كورونا مع وزراء الصحة في المنطقة بحضور المدير العام لمنظمة الصحة العالمية وقد تمكنا منذ ذلك اليوم وحتى الآن أن نخفض عدد المصابين بنسبة 53 بالمئة كما أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا انخفض إلى الثلث خلال هذه الفترة”

وكانت وزارة الصحة الإيرانية أعلنت في وقت سابق اليوم تسجيل 1194 إصابة جديدة و94 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.