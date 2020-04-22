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بوتين وميركل يبحثان الأوضاع في سورية وليبيا وجهود مكافحة كورونا

2020-04-22

موسكو-سانا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال اتصال هاتفي اليوم تطورات الأوضاع في سورية وليبيا والجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الخدمة الصحفية للكرملين قولها إن الجانبين “ناقشا خلال الاتصال القضايا المتعلقة بتطور الوضع في سورية وليبيا وكذلك الوضع الحالي في سوق النفط العالمية”.

كما تم وفق الكرملين إيلاء اهتمام خاص لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد والتأكيد على أهمية التنسيق الوثيق للجهود الدولية بهذا الاتجاه مع المشاركة النشطة لمنظمة الصحة العالمية.

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